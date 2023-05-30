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Может ли военный свободно передвигаться по городу во время военного положения

30 мая 2023 19:47
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Когда военные могут свободно передвигаться по городу во время войны — объяснение юриста
Украинские военнослужащие. Фото: ukrafoto.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Более 15 месяцев в Украине действует всеобщая мобилизация и объявлено военное положение. С первых дней войны в защиту страны стало много смелых защитников и защитниц. Все они должны соблюдать определенные правила и обязанности. В частности, по своему передвижению.

Юрист Илья Хромец в комментарии B2Bconsult объяснил, могут ли военнослужащие беспрепятственно перемещаться по городу и при каких условиях это будет трактоваться как самовольное уход воинской части.

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Когда оставление части или службы считается самовольным

Правовед подчеркнул, что самовольным считается оставление части или службы без разрешения начальника (командира), который в соответствии с законодательством уполномочен предоставлять такое разрешение.

Кроме того, оставление воинской части или места службы военнослужащим квалифицируется как самовольное в условиях отсутствия военного более трех суток, но не более месяца.

Кроме того, местом службы, если оно не совпадает с расположением части, может быть определено любое место, где военнослужащий должен в течение определенного времени выполнять военные обязанности или находиться по приказу или разрешению начальника.

 

Когда оставление части или службы считается самовольным
Военнослужащий в самоволке. Фото: alamy.com/stock-photo

При каких условиях военные могут свободно передвигаться по городу во время военного положения

В то же время покидать воинскую часть военный имеет право, если:

  • есть соответствующее разрешение командира;
  • для выполнения приказа командира;
  • для лечения;
  • с целью командировки;
  • с целью отпуска;
  • в целях следования к новому расположению в/ч;
  • с целью перемещения/ротации;
  • с целью обучения и т.д.

Юрист подчеркнул, что в любом случае указанные выше основания должны быть документально подтверждены.

"Военнослужащие могут беспрепятственно перемещаться по городу при условии выполнения ими определенных задач (распоряжений) или любых других причин исключительно по сведению или по приказу военного руководства", — пояснил Хромец.

В городах военные могут передвигаться также с целью выполнения мер правового режима, осуществляемых во взаимодействии с военной администрацией, в частности, с целью обеспечения части определенными ресурсами. Эти случаи предусмотрены ст. 8 ЗУ "О правовом режиме военного положения".

 

При каких условиях военные могут свободно передвигаться по городу во время военного положения
Украинские военнослужащие. Фото: google.com

Напомним, мы писали, какая предусмотрена ответственность за самовольное оставление воинской части и как необходимо действовать военному, когда его обвиняют в этом правонарушении или дезертирстве.

Также мы рассказывали, какое наказание грозит военным за употребление спиртных напитков.

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