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Чи можуть мобілізувати чоловіків, знятих з військового обліку: відповідь помічника адвоката

22 березня 2023 22:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вручення повісток здійснюють чотири категорії уповноважених на це осіб
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З 24 лютого минулого року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними й можуть отримати повістку. Військовослужбовців можуть знімати або виключати з військового обліку, однак це не означає, що вони не можуть бути мобілізованими. 

Про це пише ZN.UA.

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Деталі

Помічник адвоката АО "ЮК" "АРЕС", член Ради Комітету Асоціації правників України (АПУ) з міграційного права, юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов’язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіків знятих з військового обліку та виключених з військового обліку.

За його словами, чоловіка можуть зняти або виключити з військового обліку. Законодавство України розрізняє ці поняття та визначає різні умови щодо мобілізації.

"В свою чергу, це також впливає і на питання мобілізації таких громадян, адже законодавець по різному регулює можливість призову на військову службу знятих та виключених з військового обліку громадян", — зазначив Зайцев.

Чи може отримати повістку чоловік, який знятий або виключений з військового обліку?

За Постановою КМУ 1487 про Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, громадяни, які отримали повістки, зобов’язані з’явитися за вказаним часом в територіальний центр комплектування.

Зайцев зазначив, що законодавством не встановлено, що особи, які мають право вручати повістки, перевіряють, чи стоїть особа на обліку, чи це особа з інвалідністю, і чи має відстрочку. Цим займається ТЦК.

"Вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. Справа в тому, що при врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову", — пояснив помічник адвоката.

Хто може вручати повістки?

Відповідно до пункту 56 Положення оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних ТЦК.

Вручення повісток здійснюють чотири категорії уповноважених на це осіб:

  • Представники органів місцевого самоврядування;
  • керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності;
  • представники закладів освіти;
  • посадові особи районного (міського) ТЦК.

Працівники ТЦК та представники органів місцевого самоврядування повинні мати при собі розпорядження голови ТЦК зі своїми іменами про те, що вони мають право видавати повістки, а також службове посвідчення.

Громадянин має право перевірити документи працівників ТЦК перед отриманням повістки.

Чи можуть бути мобілізовані зняті та виключені з військового обліку чоловіки?

У статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію є список осіб, які мають право на відстрочку. Зняті з військового обліку чоловіки не підпадають ні під одну з зазначених у статті категорій.

Виключені з військового обліку не підпадають під категорію тих, хто має відстрочку. Проте тут важливо звернути увагу, на підставі чого вони були виключені з обліку.

"Наприклад, якщо військовий був звільнений зі служби на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, його подальша мобілізація виключається, оскільки стаття 23 Закону передбачає відстрочку для виключених з військового обліку за станом здоров’я за рішенням ВЛК", — пояснив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Нагадаємо, під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон України. Однак, законом передбачено кілька винятків. Три категорії можуть виїжджати з дозволу місцевих військових адміністрацій.

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