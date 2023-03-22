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Могут ли мобилизовать мужчин, снятых с военного учета: ответ помощника адвоката

22 марта 2023 22:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вручение повесток осуществляют четыре категории уполномоченных на это лиц
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С 24 февраля прошлого года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестку. Военнослужащих могут снимать или исключать из военного учета, однако это не означает, что они не могут быть мобилизованными.

Об этом пишет ZN.UA.

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Подробности

Помощник адвоката АО "ЮК" "АРЭС", член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по миграционному праву, юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев объяснил, могут ли мобилизовать мужчин, снятых с военного учета и исключенных из военного учета.

По его словам, мужчину могут снять или исключить из военного учета. Законодательство Украины различает эти понятия и определяет разные условия по мобилизации.

"В свою очередь, это также влияет и на вопрос мобилизации таких граждан, ведь законодатель по-разному регулирует возможность призыва на военную службу снятых и исключенных из военного учета граждан", — отметил Зайцев.

Может ли получить повестку мужчина, снятый или исключенный из военного учета?

По Постановлению КМУ 1487 о Порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и Законом о мобилизационной подготовке и мобилизации, граждане, получившие повестки, обязаны явиться по указанному времени в территориальный центр комплектования.

Зайцев отметил, что законодательством не установлено, что лица, имеющие право вручать повестки, проверяют, стоит ли лицо на учете, это лицо с инвалидностью, и имеет ли отсрочку. Этим занимается ТЦК.

"Вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из военного учета лицу. Дело в том, что при вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва", — пояснил помощник адвоката.

Кто может вручать повестки?

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют четыре категории уполномоченных лиц:

  • Представители органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;
  • представители учебных заведений;
  • должностные лица районного (городского) ТЦК.

Работники ТЦК и представители органов местного самоуправления должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они вправе выдавать повестки, а также служебное удостоверение.

Гражданин имеет право проверить документы работников ТЦК до получения повестки.

Могут ли быть мобилизованы снятые и исключенные из военного учета мужчины?

В статье 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации есть список лиц, имеющих право на отсрочку. Снятые с военного учета мужчины не попадают ни под одну из указанных в статье категорий.

Исключенные из военного учета не подпадают под категорию отсрочки. Однако здесь важно обратить внимание, на основании чего они были исключены из учета.

"Например, если военный был уволен со службы на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, его последующая мобилизация исключается, поскольку статья 23 Закона предусматривает отсрочку для исключенных из военного учета по состоянию здоровья по решению ВЛК", — объяснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Напомним, во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено уезжать за границу Украины. Однако законом предусмотрено несколько исключений. Три категории могут выезжать с разрешения местных военных администраций.

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