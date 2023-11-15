Чи порушують мовний закон в ЗСУ — відповідь обмудсмена

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: Facebook/govuamova

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на скандал з Іриною Фаріон щодо мови в ЗСУ. Він наголосив, що у складі Збройних сил є представники різних національностей і для багатьох з них українська не є рідною мовою.

Про це Кремінь заявив у коментарі Фокусу.

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"Є представники національних спільнот. Приміром, у 128-й бригаді служать багато хлопців і дівчат із Закарпаття. Для них рідна мова — угорська. Служать хлопці і з Одеської області, які за походженням етнічні болгари. Але все це — український народ і громадяни нашої країни", — уточнив Уповноважений.

Він зазначив, що протягом цього року не було жодної скарги про порушення мовного закону українськими військовослужбовцями.

Кремінь сказав, що підстав для тверджень про порушення мовного закону в ЗСУ немає. А якою мовою військові спілкуються під час обідів, в окопах або в битві з ворожими військами — це їхня особиста справа.

Нагадаємо, що колишня нардепка Ірина Фаріон відреагувала на фото з плакатом з акції протесту студентів, яка відбулася під стінами Львівської політехніки, з вимогою звільнити її з університету. Вона назвала учасників мітингу "необільшовиками".