Чи порушують мовний закон в ЗСУ — відповідь обмудсмена
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на скандал з Іриною Фаріон щодо мови в ЗСУ. Він наголосив, що у складі Збройних сил є представники різних національностей і для багатьох з них українська не є рідною мовою.
Про це Кремінь заявив у коментарі Фокусу.
Реакція мовного омбудсмена на заяви Фаріон
"Є представники національних спільнот. Приміром, у 128-й бригаді служать багато хлопців і дівчат із Закарпаття. Для них рідна мова — угорська. Служать хлопці і з Одеської області, які за походженням етнічні болгари. Але все це — український народ і громадяни нашої країни", — уточнив Уповноважений.
Він зазначив, що протягом цього року не було жодної скарги про порушення мовного закону українськими військовослужбовцями.
Кремінь сказав, що підстав для тверджень про порушення мовного закону в ЗСУ немає. А якою мовою військові спілкуються під час обідів, в окопах або в битві з ворожими військами — це їхня особиста справа.
Нагадаємо, що колишня нардепка Ірина Фаріон відреагувала на фото з плакатом з акції протесту студентів, яка відбулася під стінами Львівської політехніки, з вимогою звільнити її з університету. Вона назвала учасників мітингу "необільшовиками".
Читайте Новини.LIVE!