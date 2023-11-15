Нарушают ли языковой закон в ВСУ — ответ обмудсмена

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Фото: Facebook/govuamova

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на скандал с Ириной Фарион по поводу языка в ВСУ. Он подчеркнул, что в составе Вооруженных сил есть представители разных национальностей и для многих из них украинский не является родным языком.

Об этом Кремень заявил в комментарии Фокуса.

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"Есть представители национальных сообществ. К примеру, в 128-й бригаде служат многие ребята из Закарпатья. Для них родной язык — венгерский. Служат ребята и из Одесской области, которые по происхождению этнические болгары. Но все это — украинский народ и граждане нашей страны", — уточнил Уполномоченный.

Он отметил, что в течение этого года не было никакой жалобы о нарушении языкового закона украинскими военнослужащими.

Кремень сказал, что оснований для утверждений о нарушении языкового закона в ВСУ нет. А на каком языке военные общаются во время обедов, в окопах или в битве с вражескими войсками – это их личное дело.

Напомним, что бывший нардеп Ирина Фарион отреагировала на фото с плакатом из акции протеста студентов, которая прошла под стенами Львовской политехники, с требованием уволить ее из университета. Она назвала участников митинга "необольшевиками".