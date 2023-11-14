Чи стане Залужний новим месією та яким буде 2024 рік — прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостем ефіру Новини.LIVE став політолог Андрій Єрмолаєв. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони обговорять постійний пошук месії українським суспільством і чим це завжди обертається.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 20:30 за посиланням.

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Ведуча Лана Шевчук обговорить з Андрієм Єрмолаєвим постійний пошук месії українським суспільством і чим це завжди обертається та завищені очікування від Залужного в ролі президента.

Також проаналізують можливі результати зустрічі президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, а також поговорять про те, чого можна очікувати від наступного року в питанні війни в України та на світовій арені в цілому.

Нагадаємо, що Збройні сили України за період повномасштабного вторгнення успішно знищують Чорноморський флот РФ. Українським бійцям вдалося пошкодити та знищити 25 російських військових кораблів.