Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Чи стане Залужний новим месією та яким буде 2024 рік — прямий ефір Новини.LIVE arrow

Чи стане Залужний новим месією та яким буде 2024 рік — прямий ефір Новини.LIVE

14 листопада 2023 20:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Чи стане Залужний новим месією та яким буде 2024 рік — прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Гостем ефіру Новини.LIVE став політолог Андрій Єрмолаєв. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони обговорять постійний пошук месії українським суспільством і чим це завжди обертається.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 20:30 за посиланням.

Читайте також:

Про що ефір

Ведуча Лана Шевчук обговорить з Андрієм Єрмолаєвим постійний пошук месії українським суспільством і чим це завжди обертається та завищені очікування від Залужного в ролі президента.

Також проаналізують можливі результати зустрічі президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, а також поговорять про те, чого можна очікувати від наступного року в питанні війни в України та на світовій арені в цілому.

Нагадаємо, що Збройні сили України за період повномасштабного вторгнення успішно знищують Чорноморський флот РФ. Українським бійцям вдалося пошкодити та знищити 25 російських військових кораблів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі