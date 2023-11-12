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Подоляк розповів, як Зеленський та Залужний реагують на чутки про свій конфлікт

12 листопада 2023 21:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Подоляк розповів, як Зеленський та Залужний реагують на чутки про свій конфлікт
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що український лідер Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ставляться до чуток про свій конфлікт з іронією. За його словами, вони спілкуються щодня.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю "24 каналу".

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Конфлікт між Залужним та Зеленським

У мережі поширюється інформація, що між Зеленським та Залужним виник конфлікт. 

"Спілкування на рівні президент — головнокомандувач йде щоденно — воєнні кабінети, Ставки, селектори з забезпечення, додаткові заходи, що стосуються різних аспектів. На цьому рівні в них ідеальні стосунки. І, відповідно, вони з іронією сприймають, коли кажуть "ось вони не спілкуються", — розповів Подоляк.

Нагадаємо, російські хакери створили чергове діпфейк-відео за участю Валерія Залужного. У ньому головнокомандуючий ЗСУ "закликає" українських бійців здійняти заколот проти Ппрезидента України Володимира Зеленського.

Також ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на заяву нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Ар’єва про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він порівняв депутата з російськими пропагандистами.

Додамо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що стаття головкома ЗСУ Валерія Залужного вимагає зміну підходу для забезпечення військ. Також він наголосив, що у Банкової та Генштабу є синхронізована позиція ведення бойових дій.

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