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Станет ли Залужный новым мессией и каким будет 2024 год — прямой эфир Новини.LIVE

14 ноября 2023 20:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Станет ли Залужный новым мессией и каким будет 2024 год — прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Гостем эфира Новости.LIVE стал политолог Андрей Ермолаев. Вместе с ведущей Ланой Шевчук они обсудят постоянный поиск мессии украинским обществом и чем это всегда оборачивается.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 20:30 по ссылке.

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Ведущая Лана Шевчук обсудит с Андреем Ермолаевым постоянный поиск мессии украинским обществом и чем это всегда оборачивается и завышены ожидания от Залужного в качестве президента.

Также проанализируют возможные результаты встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина, а также поговорят о том, чего можно ожидать со следующего года в вопросе войны в Украине и на мировой арене в целом.

Напомним, что вооруженные силы Украины за период полномасштабного вторжения успешно уничтожают Черноморский флот РФ. Украинским бойцам удалось повредить и уничтожить 25 российских военных кораблей.

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