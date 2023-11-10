Чи зможе Україна вступити до ЄС після виконання семи кроків — відповідь посла

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: скриншот з відео

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що семи кроків не вистачить країні для вступу в ЄС. За її словами, це тільки початок.

Про це Катаріна Матернова сказала під час дискусії в ході Донбаського медіафоруму 2023, передають Новини.LIVE.

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За словами Матернової, кількість рекомендацій для вступу до Європейського Союзу величезна.

Вона наголосила, що Єврокомісія була доволі вимогливою до дій України. Країна не зможе одномоментно стати членом Євросоюзу після виконання всіх вимог.

"Дуже важливо розуміти, що процес вступу до ЄС є довгим, технічним, розчаровуючим… Для того, щоб комісія затвердила вступ до ЄС, семи кроків недостатньо", — зазначила посолка Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким він доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Таким чином, наша країна перебуває на шляху історичного моменту.

Також ми писали, що в Угорщині вважають, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією. Такі кроки, нібито, "змусять блок вступити у війну".

Додамо, цілком можливо, що перемовини про вступ України до ЄС розпочнуться найближчим часом, можливо, навіть вже цього року.