Зеленський наказав уряду готуватись до перемовин про вступ України в ЄС
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким він доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Таким чином наша країна перебуває на шляху історичного моменту.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.
Зеленський наказав готуватись до вступу в ЄС
"Сьогодні президент підписав указ про невідкладні найближчі заходи щодо підготовки до рішення про переговори про вступ (щоб ми виконали все, що потрібно виконати) та до самих переговорів про вступ", — зазначив Жовква.
Він також додав, що Єврокомісія має зробити скринінг національного законодавства України, щоб з'ясувати, наскільки воно відповідає вимогам Євросоюзу. Цей процес дуже важливий, і Україні треба розпочинати його вже сьогодні.
"Ми ставимо питання перед ЄК не чекати на переговори та провести цей скринінг. Тут президент дав доручення Кабміну та іншим інституціям", — уточнив Жовква.
Нагадаємо, що раніше за повідомленням очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, у євроустанові офіційно рекомендували розпочати переговори про вступ України до ЄС. Згодом Володимир Зеленський прокоментував це рішення.
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