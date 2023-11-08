Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський наказав уряду готуватись до перемовин про вступ України в ЄС arrow

Зеленський наказав уряду готуватись до перемовин про вступ України в ЄС

8 листопада 2023 19:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський наказав уряду готуватись до перемовин про вступ України в ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким він доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Таким чином наша країна перебуває на шляху історичного моменту. 

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Зеленський наказав готуватись до вступу в ЄС

"Сьогодні президент підписав указ про невідкладні найближчі заходи щодо підготовки до рішення про переговори про вступ (щоб ми виконали все, що потрібно виконати) та до самих переговорів про вступ", — зазначив Жовква.

Він також додав, що Єврокомісія має зробити скринінг національного законодавства України, щоб з'ясувати, наскільки воно відповідає вимогам Євросоюзу. Цей процес дуже важливий, і Україні треба розпочинати його вже сьогодні.

"Ми ставимо питання перед ЄК не чекати на переговори та провести цей скринінг. Тут президент дав доручення Кабміну та іншим інституціям", — уточнив Жовква.

Нагадаємо, що раніше за повідомленням очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, у євроустанові офіційно рекомендували розпочати переговори про вступ України до ЄС. Згодом Володимир Зеленський прокоментував це рішення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі