Сможет ли Украина вступить в ЕС после выполнения семи шагов — ответ посла
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что семи шагов не хватит стране для вступления в ЕС. По ее словам, это только начало.
Об этом Катарина Матернова сказала во время дискуссии в ходе Донбасского медиафорума 2023 года, передают Новини.LIVE.
Вступление Украины в ЕС
По словам Матерновой, количество рекомендаций для вступления в Европейский Союз огромное.
Она подчеркнула, что Еврокомиссия была достаточно требовательной к действиям Украины. Страна не сможет сиюминутно стать членом Евросоюза после выполнения всех требований.
"Очень важно понимать, что процесс вступления в ЕС является долгим, техническим, разочаровывающим... Для того чтобы комиссия утвердила вступление в ЕС, семи шагов недостаточно", — отметила посол Европейского Союза в Украине.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению в Евросоюз. Таким образом, наша страна находится на пути исторического момента.
Также мы писали, что в Венгрии считают, что Украина не может стать членом Европейского Союза до завершения войны с Россией. Такие шаги, якобы, "заставят блок вступить в войну".
Добавим, вполне возможно, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в ближайшее время, возможно, даже уже в этом году.
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