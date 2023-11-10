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Сможет ли Украина вступить в ЕС после выполнения семи шагов — ответ посла

10 ноября 2023 23:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сможет ли Украина вступить в ЕС после выполнения семи шагов — ответ посла
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что семи шагов не хватит стране для вступления в ЕС. По ее словам, это только начало.

Об этом Катарина Матернова сказала во время дискуссии в ходе Донбасского медиафорума 2023 года, передают Новини.LIVE.

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По словам Матерновой, количество рекомендаций для вступления в Европейский Союз огромное.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия была достаточно требовательной к действиям Украины. Страна не сможет сиюминутно стать членом Евросоюза после выполнения всех требований.

"Очень важно понимать, что процесс вступления в ЕС является долгим, техническим, разочаровывающим... Для того чтобы комиссия утвердила вступление в ЕС, семи шагов недостаточно", — отметила посол Европейского Союза в Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению в Евросоюз. Таким образом, наша страна находится на пути исторического момента.

Также мы писали, что в Венгрии считают, что Украина не может стать членом Европейского Союза до завершения войны с Россией. Такие шаги, якобы, "заставят блок вступить в войну".

Добавим, вполне возможно, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в ближайшее время, возможно, даже уже в этом году.

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