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Чим загрожує блокада кордону польськими перевізниками — ефір Новини.LIVE

22 листопада 2023 20:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чим загрожує блокада кордону польськими перевізниками — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — український письменник, публіцист, політичний оглядач та громадський діяч Костянтин Матвієнко. Серед тем обговорення — події на кордоні з Польщею, та чим це загрожує Україні.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 20:10 за посиланням.

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Предмет дискусії з ведучим каналу Новини.LIVE Сергієм Гулюком — ситуація на кордоні з Польщею, наслідки блокади перевізників та взаємодія української влади з польським урядом.

Нагадаємо, що раніше Україна вперше увійшла до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Водночас в Одесі містянин посеред міста побив дружину, внаслідок чого поліція порушила карну справу. 

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