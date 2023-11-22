Чем грозит блокада границы польскими перевозчиками — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гость вечернего эфира Новини.LIVE — украинский писатель, публицист, политический обозреватель и общественный деятель Константин Матвиенко. Среди тем обсуждения — события на границе с Польшей и чем он угрожает Украине.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 20:10 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Константином Матвиенко

Предмет дискуссии по ведущему канала Новини.LIVE Сергею Гулюку — ситуация на границе с Польшей, последствия блокады перевозчиков и взаимодействие украинских властей с польским правительством.

Напомним, ранее Украина впервые вошла в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В то же время в Одессе горожан посреди города избил жену, в результате чего полиция возбудила уголовное дело.