Чоловік жадає 5 тис. грн від Укрзалізниці за очікування потягу понад 3 години

Пасажири сідають у потяг. Фото: kapri.dn.ua

Чоловік купив два квитки на подорож зі станції Дарниця до станції Ніжин, однак потяг запізнився на більш як три години. Вони з дружиною вирішили скасувати поїздку та попросили Укрзалізницю повернути гроші за квитки, а після відмови перевізника чоловік звернувся до суду.

Про це йдеться в постанові Солом'янського районного суду Києва.

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Суд зазначив, що чоловік вимагає компенсації від Укрзалізниці на суму 5 195 грн, куди входить вартість невикористаних квитків у розмірі 139 грн, поштові витрати на суму 55 грн та моральну шкоду в розмірі 5 тисяч грн.

Чоловік онлайн купив два квитки з Дарниці до Ніжина на потяг, який мав відправитися о 10:12. Згідно з анонсами по гучномовцю, потяг запізнювався: спочатку на 40 хв, потім ще на 40 хв і, нарешті, на 3 год. Пасажир зауважив, що працівники станції Дарниця не вжили жодних заходів для пересадки пасажирів на інші поїзди.

Чоловік планував подорожувати з дружиною, але через затримки потягу і погане самопочуття дружини вони вирішили повернути квитки на вокзалі Дарниця. Касир у грубій формі відмовився повертати гроші за ненадану послугу та витрачений пасажирами час. А розв'язувати це питання чоловіка відправили до Центрального вокзалу "Київ".

Який вирок виніс суд

В результаті суд пристав на бік чоловіка, якому Укрзалізниця має виплатити 139 грн за невикористані квитки, 5 тис. грн за моральну шкоду та 55 грн за судові витрати.

"В ситуації, що склалась, суд враховує тривалість переживань позивача, зокрема від дня неотримання оплаченої послуги та неповернення коштів, сплачених за неї, до дня винесення рішення у даній справі, час та зусилля, які потрібні для відновлення попереднього стану, а також вимоги розумності, співмірності та справедливості. На підставі викладеного та з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення, суд вважає, що на користь чоловіка у відшкодування моральної шкоди підлягає стягненню сума у розмірі 5 тисяч гривень", — зазначили в суді.

Нагадаємо, що чоловік просив Укрзалізницю повернути гроші за рейс до Москви. Йому довелося звернутися до суду.