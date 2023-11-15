Мужчина требует 5 тыс. грн от Укрзализныци за ожидание поезда более 3 часов

Пассажиры садятся в поезд. Фото: kapri.dn.ua

Мужчина купил два билета на путешествие со станции Дарница до станции Нежин, однако поезд опоздал более чем на три часа. Они с женой решили отменить поездку и попросили "Укрзалізницю" вернуть деньги за билеты, а после отказа перевозчика муж обратился в суд.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева.

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Суд отметил, что мужчина требует компенсации от Укрзализныци на сумму 5195 грн, куда входит стоимость неиспользованных билетов в размере 139 грн, почтовые расходы на сумму 55 грн и моральный ущерб в размере 5 тысяч грн.

Мужчина онлайн купил два билета из Дарницы в Нежин на поезд, который должен был отправиться в 10:12. Согласно анонсам по громкоговорителю, поезд опаздывал: сначала на 40 мин, потом еще на 40 мин и, наконец, на 3 часа. Пассажир отметил, что работники станции Дарница не приняли никаких мер по пересадке пассажиров на другие поезда.

Мужчина планировал путешествовать с женой, но из-за задержек поезда и плохого самочувствия жены они решили вернуть билеты на вокзале Дарница. Кассир в грубой форме отказался возвращать деньги за неоказанную услугу и потраченное пассажирами время. А решать этот вопрос мужчину отправили на Центральный вокзал "Киев".

Какой приговор вынес суд

В результате суд принял сторону мужчины, которому Укрзализныця должна выплатить 139 грн за неиспользованные билеты, 5 тыс. грн за моральный ущерб и 55 грн за судебные издержки.

"В сложившейся ситуации суд учитывает продолжительность переживаний истца, в частности со дня неполучения оплаченной услуги и невозврата средств, уплаченных за нее, до дня вынесения решения по данному делу, время и усилия, необходимые для восстановления предыдущего состояния, а также требования разумности, соразмерности и справедливости. На основании изложенного и с учетом других обстоятельств, имеющих существенное значение, суд считает, что в пользу мужчины в возмещение морального вреда подлежит взысканию сумма в размере 5 тысяч гривен", — отметили в суде.

Напомним, что мужчина просил Укрзализныцу вернуть деньги за рейс в Москву. Ему пришлось обратиться в суд.