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Чому чоловіків з інвалідністю мобілізують: адвокат пояснив українцям причини

26 квітня 2023 13:15
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Призов чоловіків з інвалідністю в Україні — адвокат роз'яснив, кого та чому мобілізують
Мобілізація чоловіків з інвалідністю в Україні. Фото: armyinform.com.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні чоловіки, що мають інвалідність, можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням та за місцем проживання. 

Про це йдеться у ч. 2 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Проте бувають випадки, коли особи з інвалідністю потрапляють під загальну мобілізацію, хоча згідно із законом вони не підлягають призову. Ситуацію прокоментував адвокат Іван Ліберман.

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Чому чоловіків з інвалідністю мобілізують

За словами правознавця, призвати до лав ЗСУ можуть осіб з інвалідністю ІІІ групи. Причому йдеться не про всіх, а лише тих, хто має відносно легкі розлади здоров'я, з якими можна проходити службу.

"Брати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї або готувати їжу тощо. Тобто служба в армії ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", — зазначив адвокат.

Ліберман назвав ще кілька причин, через які чоловіків з інвалідністю ІІІ групи мобілізуватимуть в Україні. По перше, підкреслив адвокат, громадяни за законом мають служити в армії.

Друге — на жаль, є особи, які ще до повномасштабної війни "робили" фіктивні довідки з інвалідності, щоб отримувати пенсії, користуватися пільгами, їздити на оздоровлення в санаторії та уникнути служби в армії.

"Багато здорових людей, які не мають інвалідності, зараз будуть тимчасово, за згодою, а потім і обов'язково служити у війську", — говорить експерт.

У будь-якому разі, чи може людина служити, визначає військово-лікарська комісія.

 

Чому чоловіків з інвалідністю мобілізують
Загальна мобілізація в Україні. Фото: Ukrinform

Як довести своє право служити у ЗСУ добровільно та за місцем проживання

При отриманні повістки чоловікам необхідно прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у зазначений в повістці час. З собою обов'язково треба мати документи, що підтверджують обмеження щодо здоров'я.

До таких документів належать: 

  • довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації №  157-1/о);
  • посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
  • пенсійне посвідчення;
  • посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено групу та причину інвалідності;
  • довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Адвокат Андрій Карпенко підкреслює, якщо у людини є на руках усі необхідні документи, що засвідчують статус особи з інвалідністю, то після огляду ВЛК, така людина може бути мобілізована лише за власною згодою. 

 

Як довести інвалідність у ТЦК
Проходження військово-лікарської комісії. Фото: google.com

Раніше ми повідомляли, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби. 

А також розповідали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. 

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