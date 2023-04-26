Призыв мужчин с инвалидностью в Украине — адвокат разъяснил, кого и почему мобилизуют

Мобилизация мужчин с инвалидностью в Украине. Фото: armyinform.com.ua

В Украине мужчины с инвалидностью могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию и по месту жительства.

Об этом говорится в ч. 2 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако бывают случаи, когда лица с инвалидностью подпадают под общую мобилизацию, хотя по закону они не подлежат призыву. Ситуацию прокомментировал адвокат Иван Либерман.

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По словам правоведа, призвать в ряды ВСУ могут лиц с инвалидностью ІІІ группы. Причем речь идет не обо всех, а лишь о тех, кто имеет относительно легкие расстройства здоровья, с которыми можно проходить службу.

"Участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т.д. То есть служба в армии ВСУ может быть абсолютно разной, так называемая альтернативная служба", — отметил адвокат.

Либерман назвал еще несколько причин, по которым мужчин с инвалидностью ІІІ группы будут мобилизовать в Украине. Во-первых, подчеркнул адвокат, граждане по закону должны служить в армии.

Второе — к сожалению, есть лица, которые еще до полномасштабной войны делали фиктивные справки по инвалидности, чтобы получать пенсии, пользоваться льготами, ездить на оздоровление в санатории и избежать службы в армии.

"Многие здоровые люди, не имеющие инвалидности, сейчас будут временно, по согласию, а потом и обязательно служить в армии", — говорит эксперт.

Во всяком случае, может ли человек служить, определяет военно-врачебная комиссия.

Общая мобилизация в Украине. Фото: Ukrinform

Как доказать свое право служить в ВСУ добровольно и по месту жительства

При получении повестки мужчинам необходимо прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанное в повестке время. С собой обязательно нужно иметь документы, подтверждающие ограничение здоровья.

К таким документам относятся:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение;

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Адвокат Андрей Карпенко подчеркивает, если у человека есть на руках все необходимые документы, удостоверяющие статус личности с инвалидностью, то после осмотра ВЛК, такой человек может быть мобилизован только по собственному согласию.

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: google.com

Ранее мы сообщали, как подготовиться к прохождению ВЛК, если есть серьезные заболевания.

А также рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.