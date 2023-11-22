Чому немає поняття "російськомовний українець" — омбудсмен пояснив

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: УНІАН /Ковальчук Віктор

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, чому немає поняття "російськомовний громадянин України". Також він запропонував рішення, як сприяти вивченню української мови серед населення.

Про це Тарас Кремінь розповів в ефірі "Радіо Свобода".

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За словами мовного омбудсмена, поняття "російськомовний громадянин України" є маркером російської ідеології. Адже згідно з рішенням Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року, є українці, яких зросійщили.

Як можна сприяти вивченню мови серед населення

На думку Креміня, потрібно ухвалити Програму сприяння опануванню української мови як державної серед населення.

"Українська є обов'язковою для Збройних Сил України, для розвідорганів, вона є панівною у всіх сферах суспільного життя. І незалежно від того, чи це національні спільноти, чи це іноземці, всі повинні володіти українською мовою на території Української Держави. Тому що це мова освітнього процесу та майбутнього. І це свідомий вибір мови незламної нації", — наголосив Кремінь.

Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на скандал з Іриною Фаріон щодо мови в ЗСУ. Він наголосив, що у складі Збройних сил є представники різних національностей і для багатьох з них українська не є рідною мовою.