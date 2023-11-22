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Почему нет понятия "русскоязычный украинец" — омбудсмен объяснил

22 ноября 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Почему нет понятия "русскоязычный украинец" — омбудсмен объяснил
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Фото: УНИАН /Ковальчук Виктор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объяснил, почему нет понятия "русскоязычный гражданин Украины". Также он предложил решение, как содействовать изучению украинского языка среди населения.

Об этом Тарас Кремень рассказал в эфире "Радио Свобода".

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По словам языкового омбудсмена, понятие "русскоязычный гражданин Украины" является маркером российской идеологии. Ведь согласно решению Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года, есть обрусены украинцы.

Как можно способствовать изучению языка среди населения

По мнению Кременя, нужно принять Программу содействия овладению украинским языком как государственным среди населения.

"Украинский является обязательным для Вооруженных Сил Украины, для разведорганов, он господствует во всех сферах общественной жизни. И независимо от того, это национальные сообщества или это иностранцы, все должны владеть украинским языком на территории Украинского Государства. Потому что это язык образовательного процесса и будущего. И это сознательный выбор языка несокрушимой нации", — подчеркнул Кремень.

Напомним, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на скандал с Ириной Фарион по поводу языка в ВСУ. Он подчеркнул, что в составе Вооруженных сил есть представители разных национальностей и для многих из них украинский не является родным языком.

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