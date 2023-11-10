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ДБР допитало 10 свідків у справі про загибель помічника Залужного

10 листопада 2023 15:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ДБР допитало 10 свідків у справі про загибель помічника Залужного
Помічник генерала Залужного Геннадій Частяков. Фото: соцмережі
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У справі про загибель помічника генерала Залужного Геннадія Частякова свідками є понад десять людей. Всі вони уже дали свідчення Державному бюро розслідувань.

Про це в ефірі Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок) повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян.

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За її словами, це люди працюють там, де Геннадію Частякову вручали подарунок, і ті, хто на момент вибуху перебував вдома.

Сапьян зазначила, що ДБР планує оскаржувати рішення суду, який не обрав запобіжного заходу підозрюваному у справі офіцеру, який і подарував гранати Частякову.

"Запобіжний захід вчора обирався, але суд вирішив не обирати запобіжний захід. Але наразі прокуратура і слідчі ДБР готують матеріали для того, щоб оскаржити — подати апеляцію на рішення суду. Це також важливо. Він продовжує залишатися у статусі підозрюваного", — каже вона.

Загибель помічника генерала Залужного

Раніше ми повідомляли, що суд не обрав запобіжного заходу офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Суддя не задовольнив клопотання прокуратури про домашній арешт.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на смерть свого помічника Геннадія Частякова. Він назвав його другом та висловив слова підтримки сім'ї військовослужбовця.

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