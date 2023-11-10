ГБР допросило 10 свидетелей по делу о гибели помощника Залужного

Помощник генерала Залужного Геннадий Частяков. Фото: соцсети

По делу о гибели помощника генерала Залужного Геннадия Частякова свидетелями более десяти человек. Все они уже дали показания Государственному бюро расследований.

Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро) сообщила советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян.

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По ее словам, это люди работают там, где Геннадию Частякову вручали подарок, и те, кто на момент взрыва находился дома.

Сапьян отметила, что ГБР планирует обжаловать решение суда, который не избрал меру пресечения подозреваемому по делу офицеру, который и подарил гранаты Частякову.



"Мера пресечения вчера избиралась, но суд решил не выбирать меру пресечения. Но пока прокуратура и следователи ГБР готовят материалы для того, чтобы обжаловать — подать апелляцию на решение суда. Это также важно. Она продолжает оставаться в статусе подозреваемого", — говорит она.

Гибель помощника генерала Залужного

Ранее мы сообщали, что суд не избрал меру пресечения офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову. Судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отреагировал на смерть своего помощника Геннадия Частякова. Он назвал его другом и выразил слова поддержки семьи военнослужащего.