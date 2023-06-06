Де залишити тварин, які постраждали через підрив на ГЕС

Домашній улюбленець. Фото: google

Підрив на Каховській ГЕС завдав шкоди не лише людям, але й їхнім домашнім улюбленцям. Розпочалася евакуація населення, а тваринам надають тимчасовий прихисток.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Внаслідок катастрофи, що сталася на Каховській ГЕС, рятувальні служби та поліцейські проводять рятувальні роботи. Вони не забувають і про братів наших менших — тварин, що опинилися в смертельних пастках також намагаються врятувати та доправити у безпечне місце.

За словами полковника Романа Мрочко, у регіоні надають тимчасовий прихисток для чотирилапих. Він знаходиться на території комунального підприємства "Гарантія".

Повідомляється, що там можуть розмістити до 50 невеликих тварин.

Допис Романа Мрочко. Фото: Telegram

Що буде з тваринами

Як сказала представниця підприємства "Гарантія" Тетяна у коментарі для Новини.LIVE, прихисток актуальний лише декілька днів. Після цього — тварин евакуйовуватимуть далі.

"На даний момент, за тимчасову перетримку звертались физичні особи, в першу чергу волонтери. Цей прихисток актуальний лише сьогодні-завтра, потім тварин будуть евакуйовувати далі. Куди саме — поки невідомо", — повідомила Тетяна.

Нагадаємо, що через підрив на Каховській ГЕС в окупованій Новій Каховці зоопарк "Казкова діброва" повністю затопило. Врятуватися змогли лише лебеді та качки.

Додамо, що завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Олександр Дуда розповів, які інфекції будуть у воді після підриву на ГЕС. Зокрема, він сказав, що порушення всіх водних комунікацій спричинить розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, будуть також розкладатися у воді, спричиняючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.