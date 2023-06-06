Где оставить животных, пострадавших из-за подрыва на ГЭС

Домашний питомец. Фото: google

Подрыв на Каховской ГЭС нанес ущерб не только людям, но и их домашним питомцам. Началась эвакуация населения, а животным предоставляют временное убежище.

Об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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В результате катастрофы, произошедшей на Каховской ГЭС, спасательные службы и полицейские проводят спасательные работы. Они не забывают и о братьях наших меньших — оказавшихся в смертельных ловушках животных пытаются спасти и доставить в безопасное место.

По словам полковника Романа Мрочко, в регионе предоставляют временное убежище для четвероногих. Он находится на территории коммунального предприятия "Гарантия".

Сообщается, что там могут разместить около 50 небольших животных.

Пост Романа Мрочко. Фото: Telegram

Что будет с животными

Как сказала представительница предприятия "Гарантия" Татьяна в комментарии для Новости.LIVE, убежище актуально лишь несколько дней. После этого животных будут эвакуировать дальше.

"На данный момент, за временную передержку обращались физлица, в первую очередь волонтеры. Это убежище актуально только сегодня-завтра, потом животных будут эвакуировать дальше. Куда именно — пока неизвестно", — сообщила Татьяна.

Напомним, что из-за подрыва на Каховской ГЭС в оккупированной Новой Каховке зоопарк "Сказочная дубрава" полностью затопило. Спастись смогли только лебеди и утки.

Добавим, что заведующий кафедрой инфекционных болезней НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук Александр Дуда, рассказал, какие инфекции будут в воде после подрыва на ГЭС. В частности, он сказал, что нарушение всех водных коммуникаций повлечет за собой размножение инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, вызывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.