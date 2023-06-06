Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Где оставить животных, пострадавших из-за подрыва на ГЭС: в регионе предоставляют убежище arrow

Где оставить животных, пострадавших из-за подрыва на ГЭС: в регионе предоставляют убежище

6 июня 2023 18:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Где оставить животных, пострадавших из-за подрыва на ГЭС
Домашний питомец. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Подрыв на Каховской ГЭС нанес ущерб не только людям, но и их домашним питомцам. Началась эвакуация населения, а животным предоставляют временное убежище.

Об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Читайте также:

Подробности

В результате катастрофы, произошедшей на Каховской ГЭС, спасательные службы и полицейские проводят спасательные работы. Они не забывают и о братьях наших меньших — оказавшихся в смертельных ловушках животных пытаются спасти и доставить в безопасное место.

По словам полковника Романа Мрочко, в регионе предоставляют временное убежище для четвероногих. Он находится на территории коммунального предприятия "Гарантия".

Сообщается, что там могут разместить около 50 небольших животных.

Пост Романа Мрочко. Фото: Telegram

Что будет с животными

Как сказала представительница предприятия "Гарантия" Татьяна в комментарии для Новости.LIVE, убежище актуально лишь несколько дней. После этого животных будут эвакуировать дальше.

"На данный момент, за временную передержку обращались физлица, в первую очередь волонтеры. Это убежище актуально только сегодня-завтра, потом животных будут эвакуировать дальше. Куда именно — пока неизвестно", — сообщила Татьяна.

Напомним, что из-за подрыва на Каховской ГЭС в оккупированной Новой Каховке зоопарк "Сказочная дубрава" полностью затопило. Спастись смогли только лебеди и утки.

Добавим, что заведующий кафедрой инфекционных болезней НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук Александр Дуда, рассказал, какие инфекции будут в воде после подрыва на ГЭС. В частности, он сказал, что нарушение всех водных коммуникаций повлечет за собой размножение инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, вызывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас