День Державного прапора: Зеленський привітав українців зі святом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Щорічно, 23 серпня, українці відзначають День Державного прапора. Його традиційно підіймають у серці країни. Сьогодні ж синьо-жовтий стяг був особливий.

Зі святом привітав українців глава держави Володимир Зеленський.

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Привітання Зеленського

"Дорогі наші воїни, усі присутні, дорогий український народе! Щороку, 23 серпня, ми відзначаємо День Державного прапору України. Щороку ми віддаємо належне українській святині. Це наш символ, це наш оберіг, це наш синьо-жовтий стяг", — сказав Володимир Зеленський.

Цьогоріч цей прапор особливий — на ньому написані важливі слова від захисників країни.

"Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор", — каже Зеленський.

За словами Зеленського, український стяг символізує силу, волю та незламність духу для кожного українця, в тому числі й для мужніх воїнів.

Після урочистої церемонії прапор можна побачити в Національному музеї війни за незалежність України.

"І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна. Вся", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, День державного прапора — це щорічне свято, засноване в пам'ять про подію 1991 року, коли народні депутати внесли синьо-жовтий стяг до Верховної Ради. З нагоди цього Новини.LIVE зібрали всю важливу інформацію про український стяг.