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День Государственного флага: Зеленский поздравил украинцев с праздником

23 августа 2023 09:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
День Государственного флага: Зеленский поздравил украинцев с праздником
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ежегодно, 23 августа, украинцы отмечают День Государственного флага. Его традиционно поднимают в сердце страны. Сегодня же сине-желтое знамя было особенным.

С праздником поздравил украинцев глава государства Владимир Зеленский.

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"Дорогие наши воины, все присутствующие, дорогой украинский народ! Каждый год, 23 августа, мы отмечаем День Государственного флага Украины. Каждый год мы отдаем должное украинской святыне. Это наш символ, это наш оберег, это наш сине-желтый флаг", — сказал Владимир Зеленский.

В этом году это знамя особенное — на нем написаны важные слова от защитников страны.

"Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые дерутся за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг", — говорит Зеленский.

По словам Зеленского, украинское знамя символизирует силу, волю и несгибаемость духа для каждого украинца, в том числе и для мужественных воинов.

После торжественной церемонии флаг можно увидеть в Национальном музее войны за независимость Украины.

"И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся", — подчеркнул глава государства.

Напомним, День государственного флага — это ежегодный праздник, основанный в память о событии 1991 года, когда народные депутаты внесли сине-желтый флаг в Верховную Раду. По случаю этого Новини.LIVE собрали всю важную информацию об украинском флаге.

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