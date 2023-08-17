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День прапора та День Незалежності: чи відпочиватимуть українці на свята

17 серпня 2023 16:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
День прапора та День Незалежності: чи відпочиватимуть українці на свята
Дівчина з прапором України в Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У серпні українці відзначатимуть День прапора та День Незалежності. Однак цього року вихідних не буде.

Новини.LIVE розповідають, чому українці не відпочиватимуть на державні свята.

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Вихідних на День прапора та День Незалежності не буде

Щороку на День Незалежності був вихідний. У 2023 році він міг би бути подовженим до понеділка, 28 серпня. 

Однак після продовження воєнного стану в Україні всі святкові дні мають бути робочими. Про це йдеться в законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". 

Отже, українці не відпочиватимуть на День прапора та День Незалежності України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони діятимуть до 15 листопада.

Також ми писали, що Україні 2023 року виповнюється 32 роки. За цей час нашою державою та громадянами було встановлено безліч національних та світових рекордів, які дивують та надихають. 

Додамо, Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова. Це вирішили зробити до Дня Незалежності України.

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