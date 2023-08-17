День флага и День Независимости: будут ли украинцы отдыхать на праздники

Девушка с флагом Украины в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В августе украинцы будут отмечать День флага и День Независимости. Однако в этом году выходных не будет.

Новини.LIVE рассказывают, почему украинцы не будут отдыхать на государственные праздники.

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Выходных на День флага и День Независимости не будет

Каждый год в День Независимости был выходной. В 2023 году он мог бы быть продлен до понедельника, 28 августа.

Однако после продления военного положения в Украине все праздничные дни должны быть рабочими. Об этом говорится в законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Следовательно, украинцы не будут отдыхать на День флага и День Независимости Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Они будут действовать до 15 ноября.

Также мы писали, что Украине в 2023 году исполняется 32 года. За это время нашим государством и гражданами было установлено множество национальных и мировых рекордов, которые удивляют и вдохновляют.

Добавим, Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов. Это решили сделать ко Дню Независимости Украины.