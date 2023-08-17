День флага и День Независимости: будут ли украинцы отдыхать на праздники
В августе украинцы будут отмечать День флага и День Независимости. Однако в этом году выходных не будет.
Новини.LIVE рассказывают, почему украинцы не будут отдыхать на государственные праздники.
Выходных на День флага и День Независимости не будет
Каждый год в День Независимости был выходной. В 2023 году он мог бы быть продлен до понедельника, 28 августа.
Однако после продления военного положения в Украине все праздничные дни должны быть рабочими. Об этом говорится в законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Следовательно, украинцы не будут отдыхать на День флага и День Независимости Украины.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Они будут действовать до 15 ноября.
Также мы писали, что Украине в 2023 году исполняется 32 года. За это время нашим государством и гражданами было установлено множество национальных и мировых рекордов, которые удивляют и вдохновляют.
Добавим, Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов. Это решили сделать ко Дню Независимости Украины.