Держава нині має стати "групою підтримки" для жінок, — Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: ОП

Наразі 43,5 тисячі жінок служать у Збройних силах України. Така цифра майже в три рази перевищує показники 2014 року. Крім того, протягом цього року серед новостворених бізнесів саме 56% є жіночими.

Такі дані повідомила перша леді України Олена Зеленська на Сьомому Українському жіночому конгресі, який був присвячений жіночому лідерству.

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"Мені здається, із цих цифр складається дуже виразна формула українського жіночого лідерства зараз. Наші жінки — захисниці. Вже не метафорично, а фізично. І водночас вони займаються відбудовою життя — бізнесу, робочих місць. Відбудовою перспективи, майбутнього", — наголосила вона.

Сьомий Український жіночий конгрес. Фото: ОП

За словами Зеленської, за всі роки, коли проводився конгрес, таких швидких змін як у 2023 році, ще не було. Українські жінки набули лідерства екстремальним шляхом під час російського повномасштабного вторгнення.

"У кожного лідера завжди є група підтримки. І нині держава має стати такою "групою підтримки" для жінок, на яких навалилося стільки несподіваного екстремального лідерства", — додала дружина президента.

Створення всіх умов для повернення українок

Вона зазначила, для того, аби українки повернулися з евакуації, держава має створити для них всі умови, а саме робочі місця, місце й житло у садочку та школі, аби все було поряд.

Зеленська зокрема згадала і за реформу шкільного харчування, а саме те, що учні повинні отримувати найкращу їжу, аби їхні батьки були спокійними, а рідні відчували, що потрібні.

Олена Зеленська на Сьомому Українському жіночому конгресі. Фото: ОП

Також вона зауважила і на Всеукраїнській програмі ментального здоров’я. Вона створена й для того, аби допомагати жінкам долати стрес, який вони відчувають кожного дня.

"Нещодавно ухвалена Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні має далі зменшувати цю різницю — із нинішніх 18% (на стільки менше, ніж чоловіки, нині отримують у нас жінки) до рівності", — пояснила перша леді.

Грантові конкурси для підприємців

Крім того, за її словами, у 2023 році у грантових конкурсах для підприємців в Україні взяло участь більше жінок, ніж чоловіків. Проте, як кажуть організатори, жінки просять менший обсяг грошей на проєкти.

Олена Зеленська на Сьомому Українському жіночому конгресі. Фото: ОП

"Дорогі жінки, зробімо з цього висновок. Давайте нарешті самі себе дооцінювати. Під час війни українки здійснили такий сильний ривок у розвитку своїх лідерських якостей, стільки нового опанували, стільки на себе взяли. Тож ми не маємо погоджуватися на другорядність чи недооцінку", — підсумувала Олена Зеленська.

Нагадаємо, раніше дружина президента заявила, що наразі 90% українців відчувають стрес через війну, яку розпочала РФ у нашій країні. Тому зараз Всеукраїнська програма ментального здоров'я є важливою для населення держави.