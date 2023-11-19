Наразі 90% українців відчувають стрес через війну, — Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента

Наразі 90% українців відчувають стрес через війну, яку розпочала РФ в нашій країні. Тому зараз Всеукраїнська програма ментального здоров'я є важливою для населення держави.

На цьому наголосила перша леді України Олена Зеленська під час інтерв’ю з представниками африканських ЗМІ, пише пресслужба Офісу Президента.

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"Всі ми в Україні сподіваємося, що війна залишиться тільки епізодом нашого життя. Чужа агресія не зробить нас жорстокими, бо ми тримаємося за людські цінності. Ми зможемо все пережити й розвиватися, якщо збережемо це в собі", — зазначила дружина президента.

Про депортацію українських дітей

Крім того, Олена Зеленська розповіла представникам медіа з африканських країн про викрадення Росією українських дітей. За її словами, окупанти депортували понад 19 тисяч дітей.

"Наразі вдалося повернути 386 дітей. Щоразу це була унікальна спецоперація. Переважно це діти, котрим вдалося якимось чином повідомити про себе, про своє місцеперебування, діти підліткового віку, які змогли скористатися, наприклад, телефоном. Бо викрадачі не йдуть на контакт, і їхній інформації ми не можемо вірити", — додала вона.

Захист української культури від РФ

Також перша леді зазначила, що від російської агресії важливо захищати не тільки людей, а й культурні цінності.

"Довгі століття Україна зазнавала впливу імперії. Потрібна велика робота з деколонізації культури, повернення імен наших художників, інших митців, яких привласнила Росія", — підсумувала Зеленська.

Перша леді Олена Зеленська під час інтерв'ю з африканськими журналістами. Фото: ОП

Загалом на зустріч прибули журналісти з таких країн:

Анголи,

Ботсвани,

Тунісу,

Республіки Гвінея,

Кенії,

Марокко,

Нігерії,

Сенегалу,

Південно-Африканської Республіки,

Замбії.

Один із африканських журналістів під час інтерв'ю з Оленою Зеленською. Фото: ОП

Нагадаємо, упродовж минулого тижня Україні вдалося повернути на підконтрольні їй території шістьох дітей, депортованих Росією. З-поміж них двоє є сиротами.