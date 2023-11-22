Государство сейчас должно стать "группой поддержки" для женщин, — Зеленская
Сейчас 43,5 тысячи женщин служат в Вооруженных Силах Украины. Такая цифра почти втрое превышает показатели 2014 года. Кроме того, в течение этого года среди вновь созданных бизнесов именно 56% являются женскими.
Такие данные сообщила первая леди Украины Елена Зеленская на Седьмом Украинском женском конгрессе, который посвященный женскому лидерству.
Женское лидерство в Украине
"Мне кажется, из этих цифр состоит очень выразительная формула украинского женского лидерства сейчас. Наши женщины — защитницы. Уже не метафорично, а физически. И в то же время они занимаются восстановлением жизни — бизнеса, рабочих мест. Восстановлением перспективы будущего", — подчеркнула она.
По словам Зеленской, за все годы, когда проводился конгресс, таких скорых изменений как в 2023 году, еще не было. Украинские женщины приобрели лидерство экстремальным путем во время российского полномасштабного вторжения.
"У каждого лидера всегда есть группа поддержки. И сейчас государство должно стать такой "группой поддержки" для женщин, на которых навалилось столько неожиданного экстремального лидерства", — добавила супруга президента.
Создание всех условий для возвращения украинок
Она отметила, что для того, чтобы украинки вернулись из эвакуации, государство должно создать для них все условия, а именно рабочие места, место и жилье в садике и школе, чтобы все было рядом.
Зеленская в частности вспомнила и о реформе школьного питания, а именно о том, что ученики должны получать лучшую еду, чтобы их родители были спокойными, а родные чувствовали, что нужны.
Также она отметила и Всеукраинскую программу ментального здоровья. Она создана и для того, чтобы помогать женщинам преодолевать стресс, который они испытывают каждый день.
"Недавно принятая Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине должна уменьшать эту разницу — с нынешних 18% (на столько меньше, чем мужчины, ныне получают у нас женщины) до равенства", — объяснила первая леди.
Грантовые конкурсы для предпринимателей
Кроме того, по ее словам, в 2023 году в грантовых конкурсах для предпринимателей в Украине приняло участие больше женщин, чем мужчин. Однако, как говорят организаторы, женщины просят меньше денег на проекты.
"Дорогие женщины, сделаем из этого вывод. Давайте наконец сами себя дооценивать. Во время войны украинки совершили такой сильный рывок в развитии своих лидерских качеств, столько нового овладели, столько на себя взяли. Поэтому мы не должны соглашаться на второстепенность или недооценку", — подытожила Елена Зеленская.
Напомним, ранее супруга президента заявила, что в настоящее время 90% украинцев испытывают стресс из-за войны, которую начала РФ в нашей стране. Поэтому сейчас Всеукраинская программа ментального здоровья важна для населения государства.
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