Государство сейчас должно стать "группой поддержки" для женщин, — Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: ОП

Сейчас 43,5 тысячи женщин служат в Вооруженных Силах Украины. Такая цифра почти втрое превышает показатели 2014 года. Кроме того, в течение этого года среди вновь созданных бизнесов именно 56% являются женскими.

Такие данные сообщила первая леди Украины Елена Зеленская на Седьмом Украинском женском конгрессе, который посвященный женскому лидерству.

Читайте также:

Женское лидерство в Украине

"Мне кажется, из этих цифр состоит очень выразительная формула украинского женского лидерства сейчас. Наши женщины — защитницы. Уже не метафорично, а физически. И в то же время они занимаются восстановлением жизни — бизнеса, рабочих мест. Восстановлением перспективы будущего", — подчеркнула она.

Седьмой Украинский женский конгресс. Фото: ОП

По словам Зеленской, за все годы, когда проводился конгресс, таких скорых изменений как в 2023 году, еще не было. Украинские женщины приобрели лидерство экстремальным путем во время российского полномасштабного вторжения.

"У каждого лидера всегда есть группа поддержки. И сейчас государство должно стать такой "группой поддержки" для женщин, на которых навалилось столько неожиданного экстремального лидерства", — добавила супруга президента.

Создание всех условий для возвращения украинок

Она отметила, что для того, чтобы украинки вернулись из эвакуации, государство должно создать для них все условия, а именно рабочие места, место и жилье в садике и школе, чтобы все было рядом.

Зеленская в частности вспомнила и о реформе школьного питания, а именно о том, что ученики должны получать лучшую еду, чтобы их родители были спокойными, а родные чувствовали, что нужны.

Елена Зеленская на Седьмом Украинском женском конгрессе. Фото: ОП

Также она отметила и Всеукраинскую программу ментального здоровья. Она создана и для того, чтобы помогать женщинам преодолевать стресс, который они испытывают каждый день.

"Недавно принятая Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине должна уменьшать эту разницу — с нынешних 18% (на столько меньше, чем мужчины, ныне получают у нас женщины) до равенства", — объяснила первая леди.

Грантовые конкурсы для предпринимателей

Кроме того, по ее словам, в 2023 году в грантовых конкурсах для предпринимателей в Украине приняло участие больше женщин, чем мужчин. Однако, как говорят организаторы, женщины просят меньше денег на проекты.

Елена Зеленская на Седьмом Украинском женском конгрессе. Фото: ОП

"Дорогие женщины, сделаем из этого вывод. Давайте наконец сами себя дооценивать. Во время войны украинки совершили такой сильный рывок в развитии своих лидерских качеств, столько нового овладели, столько на себя взяли. Поэтому мы не должны соглашаться на второстепенность или недооценку", — подытожила Елена Зеленская.

Напомним, ранее супруга президента заявила, что в настоящее время 90% украинцев испытывают стресс из-за войны, которую начала РФ в нашей стране. Поэтому сейчас Всеукраинская программа ментального здоровья важна для населения государства.