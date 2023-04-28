Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Держприкордонслужба встановила безкоштовний WI-FI у шести пунктах пропуску arrow

Держприкордонслужба встановила безкоштовний WI-FI у шести пунктах пропуску

28 квітня 2023 18:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Держприкордонслужба встановила безкоштовний WI-FI у шести пунктах пропуску
Доступ до WI-FI від Держприкордонслужби. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державна прикордонна служба України підвищує комфорт, безпеку та швидкість перетину кордону через впровадження інновацій. Протягом квітня було розгорнуто мережу доступу до безкоштовного WI-FI ще у шести пунктах пропуску.

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

WI-FI в пунктах пропуску

"Для забезпечення комфортних умов перетину кордону зв’язківці органів Західного регіонального управління Держприкордонслужби протягом квітня розгорнули мережу доступу до швидкісного і безпечного Інтернету за технологією WI-FI ще у шести пунктах пропуску. Назва мережі у всіх пунктах пропуску free_travel", — йдеться у повідомленні.

Скористатися вільним доступом до WI-FI можуть люди, які перетинають українсько-польський кордон через пункти пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", а також ті, хто подорожує між Україною та Румунією через "Порубне", "Красноїльськ" та "Дяківці".

У ДПСУ нагадали, що раніше доступ до WI-FI вже був на пункті пропуску "Шегині".

"Згодом якісний Інтернет запрацює ще у 12 автомобільних пунктах пропуску на ділянці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Зокрема, у травні заплановано розгортання WI-FI мережі у низці пунктів пропуску в Закарпатській області", — додали в ДПСУ.

WI-FI на пункте пропуска
Працівник ДПСУ підключається до WI-FI. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 12 квітня директор американської компанії Clearview AI Хоан Тон-Тхат зустрівся з українськими прикордонниками. Вони обговорили подальшу співпрацю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB