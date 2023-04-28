Держприкордонслужба встановила безкоштовний WI-FI у шести пунктах пропуску

Доступ до WI-FI від Держприкордонслужби. Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України підвищує комфорт, безпеку та швидкість перетину кордону через впровадження інновацій. Протягом квітня було розгорнуто мережу доступу до безкоштовного WI-FI ще у шести пунктах пропуску.

Про це повідомляє ДПСУ.

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WI-FI в пунктах пропуску

"Для забезпечення комфортних умов перетину кордону зв’язківці органів Західного регіонального управління Держприкордонслужби протягом квітня розгорнули мережу доступу до швидкісного і безпечного Інтернету за технологією WI-FI ще у шести пунктах пропуску. Назва мережі у всіх пунктах пропуску free_travel", — йдеться у повідомленні.

Скористатися вільним доступом до WI-FI можуть люди, які перетинають українсько-польський кордон через пункти пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", а також ті, хто подорожує між Україною та Румунією через "Порубне", "Красноїльськ" та "Дяківці".

У ДПСУ нагадали, що раніше доступ до WI-FI вже був на пункті пропуску "Шегині".

"Згодом якісний Інтернет запрацює ще у 12 автомобільних пунктах пропуску на ділянці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Зокрема, у травні заплановано розгортання WI-FI мережі у низці пунктів пропуску в Закарпатській області", — додали в ДПСУ.

Працівник ДПСУ підключається до WI-FI. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 12 квітня директор американської компанії Clearview AI Хоан Тон-Тхат зустрівся з українськими прикордонниками. Вони обговорили подальшу співпрацю.