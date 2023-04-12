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За допомогою системи розпізнавання облич прикордонники виявили понад 10 тисяч окупантів, — ДПСУ

12 квітня 2023 16:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За допомогою системи розпізнавання облич прикордонники виявили понад 10 тисяч окупантів, — ДПСУ
Директор компанії Clearview AI Хоан Тон-Тхат та прикордонники України. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Директор американської компанії Clearview AI Хоан Тон-Тхат зустрівся з українськими прикордонниками. Вони обговорили подальшу співпрацю.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Деталі

Сторони також поговорили про використання програм компанії Clearview AI в повсякденній діяльності ДПСУ.

Clearview AI — це система розпізнавання облич, яка допомагає прикордонникам виявляти людей, причетних до правопорушень.

"За допомогою програми прикордонники змогли встановити понад 10 000 осіб. Це ті, хто незаконно переправляв дітей до РФ; російські військовослужбовці; колаборанти, зрадники тощо", — йдеться у повідомленні.

Хоан Тон-Тхат
Директор американської компанії Clearview AI Хоан Тон-Тхат. Фото: ДПСУ
Хоан Тон-Тхат
Українські прикордонники. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що на території Білорусі розпочалися заходи виведення частини російських підрозділів після завершення підготовки. Окупантів, ймовірно, відправлять на схід України.

Також ми писали, що у мережі почали публікувати документ ДПСУ про нібито обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років. У Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію.

Додамо, українські прикордонники показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута Донецької області. Через багнюку там припиняють рух навіть бронеавтомобілі.

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