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Госпогранслужба установила бесплатный WI-FI в шести пунктах пропуска

28 апреля 2023 18:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Госпогранслужба установила бесплатный WI-FI в шести пунктах пропуска
Доступ к WI-FI от Госпогранслужбы. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственная пограничная служба Украины повышает комфорт, безопасность и скорость пересечения границ через внедрение инноваций. В течение апреля была развернута сеть доступа к бесплатному WI-FI еще в шести пунктах пропуска.

Об этом сообщает ГПСУ.

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WI-FI в пунктах пропуска

"Для обеспечения комфортных условий пересечения границы связисты органов Западного регионального управления Госпогранслужбы в течение апреля развернули сеть доступа к скоростному и безопасному Интернету по технологии WI-FI еще в шести пунктах пропуска. Название сети во всех пунктах пропуска free_travel", — говорится в сообщении.

Воспользоваться свободным доступом к WI-FI могут люди, которые пересекают украинско-польскую границу через пункты пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин", а также путешествующие между Украиной и Румынией через "Порубное", "Красноильск" и "Дьяковцы".

В ГПСУ напомнили, что ранее доступ к WI-FI уже был на пункте пропуска "Шегини".

"Со временем качественный Интернет заработает еще в 12 автомобильных пунктах пропуска на участке Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. В частности, в мае запланировано развертывание WI-FI сети в ряде пунктов пропуска в Закарпатской области", — добавили в ГПСУ.

WI-FI на пункте пропуска
Работник ГПСУ подключается к WI-FI. Фото: ГПСУ

Напомним, 12 апреля директор американской компании Clearview AI Хоан Тон-Тхат встретился с украинскими пограничниками. Они обсудили дальнейшее сотрудничество.

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