Десятки тисяч споживачів без світла — в Міненерго розповіли ситуацію в енергосистемі

Електрики ремонтують енергооб'єкт. Фото:

Станом на 6 листопада на Львівщині без світла залишалися близько 76 тисяч споживачів через відключення лінії "Укренерго". Окрім того, залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

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У відомстві розповіли, що у Львівській області вимикалася повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго", внаслідок чого без світла залишалися близько 76 тисяч споживачів, проте зараз усіх заживлено.

Наразі енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі, а обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості. Графіків відключення не передбачається.

Яка ситуація у прифронтових регіонах

Наразі залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Загалом за добу енергетики заживили понад 32 тисячі споживачів. Найбільше — на Одещині та Донеччині.

Окрім того, у Харківській області до мережі під'єднано декілька ліній електропередачі, знеструмлених внаслідок бойових дій. Завдяки цьому повернули світло майже 100 абонентам.

Також короткострокове відключення майже 2000 абонентів відбулось і в Запорізькій області, але наразі усіх абонентів під’єднано до мережі електропостачання.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 листопада в Україні через негоду було знеструмлено 282 населені пункти. Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.