Десятки тысяч потребителей без света — в Минэнерго рассказали ситуацию в энергосистеме

Электрики ремонтируют энергообъект. Фото:

По состоянию на 6 ноября во Львовской области без света оставались около 76 тысяч потребителей из-за отключения линии "Укрэнерго". Кроме того, остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Какое состояние сетей

В ведомстве рассказали, что во Львовской области выключалась воздушная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго", в результате чего без света оставались около 76 тысяч потребителей, однако се6йчас время все заживлены.

В настоящее время энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме, а объем производимой электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности. Графиков отключения не предусматривается.

Какая ситуация в прифронтовых регионах

Пока остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. Всего за сутки энергетики заживили более 32 тысяч потребителей. Больше всего в Одесской и Донбассе.

Кроме того, в Харьковской области к сети подключены несколько линий электропередачи, обесточенных в результате боевых действий. Благодаря этому вернули свет почти 100 абонентам.

Также краткосрочное отключение почти 2000 абонентов произошло и в Запорожской области, но все абоненты подключены к сети электроснабжения.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 5 ноября в Украине из-за непогоды было обесточено 282 населенных пункта. Для возобновления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.