"Дивний вкид": Данілов відреагував на пропозицію НАТО здати території України

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: google

У секретаріаті НАТО висловили думку, що Україна може стати членом Альянсу у випадку територіальних поступок РФ. Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на дану заяву, назвавши її "дивним вкидом".

Таку думку висловив Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Реакція Данілова

"Заявив, що нам потрібно розглядати питання здачі наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", — сказав Данілов.

Передісторія

У НАТО заявили, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні. Водночас там додали, що "Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори з Росією".

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО. Я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням", — сказав керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен.

Він також сказав, що Росія веде величезну військову боротьбу, і здається нереальним, що вона зможе захопити нові території. Зараз радше питання в тому, чи вдасться Україні повернути своє.

Нагадаємо, у МЗС також відреагували на заяву НАТО щодо територіальних поступок РФ.