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"Дивний вкид": Данілов відреагував на пропозицію НАТО здати території України

15 серпня 2023 23:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Дивний вкид": Данілов відреагував на пропозицію НАТО здати території України
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У секретаріаті НАТО висловили думку, що Україна може стати членом Альянсу у випадку територіальних поступок РФ. Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на дану заяву, назвавши її "дивним вкидом". 

Таку думку висловив Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Реакція Данілова

"Заявив, що нам потрібно розглядати питання здачі наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", — сказав Данілов.

Передісторія

У НАТО заявили, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні. Водночас там додали, що "Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори з Росією".

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО. Я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням", — сказав керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен. 

Він також сказав, що Росія веде величезну військову боротьбу, і здається нереальним, що вона зможе захопити нові території. Зараз радше питання в тому, чи вдасться Україні повернути своє.

Нагадаємо, у МЗС також відреагували на заяву НАТО щодо територіальних поступок РФ. 

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