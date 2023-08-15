"Странный вброс": Данилов отреагировал на предложение НАТО сдать территории Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: google

В Секретариате НАТО высказали мнение, что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок РФ. Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на данное заявление, назвав его "странным вбросом".

Такое мнение выразил Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Реакция Данилова

"Заявил, что нам нужно рассматривать вопросы сдачи наших территорий в обмен на членство в НАТО. Странный такой вброс. Абсолютно непонятно, для чего это сделано", — сказал Данилов.

Предыстория

В НАТО заявили, что уступки Украины по своим территориям для России могут поставить точку в войне. В то же время, там добавили, что "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с Россией".

"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение вместо членства в НАТО. Я не говорю, что так должно быть, но это может быть возможным решением", — сказал руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен.

Он также сказал, что Россия ведет огромную военную борьбу и кажется нереальным, что она сможет захватить новые территории. Сейчас скорее вопрос в том, удастся ли Украине вернуть свое.

Напомним, в МИД также отреагировали на заявление НАТО о территориальных уступках РФ.