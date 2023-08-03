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Для проведення виборів в Україні потрібно внести зміни до законодавства, — Стефанчук

3 серпня 2023 10:33
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Валерія Пержун
редактор
Для проведення виборів в Україні потрібно внести зміни до законодавства, — Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: ВР
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Вибори до Верховної Ради мають провести вже після перемоги. Однак для цього потрібні зміни в законодавстві України.

Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук у інтерв'ю LIGA.net.

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У червні Президент Зеленський повідомив, що вибори проведуть тільки після перемоги України. За словами Президента просто зараз вибори неможливі відповідно до законодавства про воєнний стан. 

Однак кілька днів тому 29 липня голова ВР Руслан Стефанчук в етері каналу Рада заявив, що "конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає". Ця заява викликала чималий резонанс серед політичних експертів. 

Одні переконані, що вибори під час війни заборонені згідно зі статтею 83 Конституції України. Інші ж кажуть, що законодавство формально не забороняє проведення виборів під час воєнного стану, однак оскільки забезпечити реальне народовладдя у такий складний для держави період неможливо, експерти кажуть, що подібні трактування закону — маніпуляція.

Голова ВР згідний з думкою експертів про те, що проведення будь-яких виборів в період воєнного стану є вкрай небезпечним.

"Окрім того, без забезпечення участі у виборах військовослужбовців, людей, які виїхали за кордон і знайшли тимчасовий прихисток в інших країнах, без гарантування безпеки виборчого процесу, без інших більш дрібних питань – це неможливо", — пояснив він.

Також Стефанчук зазначив, що для проведення виборів навіть після перемоги потрібні зміни у законодавстві. За словами голови Верховної Ради, парламент повинен принаймні уточнити статус виборів. 

"Конституція передбачає тільки два види виборів: чергові та позачергові. Післячергових не існує. І ще є ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. Треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини", — зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, стало відомо, хто замінить "любителя Мальдів" Арістова у Верховній Раді.

Також після скандального розслідування нардепа Холодова виключили з партії "Слуга народу".

До того ж Кабмін призначив тимчасового очільника Мінкультури.

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