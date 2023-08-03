Для проведения выборов в Украине нужно внести изменения в законодательство, — Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: ВР

Выборы в Верховную Раду должны провести после победы. Однако для этого необходимы изменения в законодательстве Украины.

Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук в интервью LIGA.net.

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В июне президент Зеленский сообщил, что выборы проведут только после победы Украины. По словам Президента, прямо сейчас выборы невозможны в соответствии с законодательством о военном положении.

Однако несколько дней назад 29 июля глава ВР Руслан Стефанчук в эфире канала Рада заявил, что "конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет". Это заявление вызвало большой резонанс среди политических экспертов.

Одни уверены, что выборы во время войны запрещены согласно статье 83 Конституции Украины. Другие говорят, что законодательство формально не запрещает проведение выборов во время военного положения, однако поскольку обеспечить реальное народовластие в такой сложный для государства период невозможно, эксперты говорят, что подобные трактовки закона — манипуляция.

Глава ВР согласен с мнением экспертов о том, что проведение любых выборов в период военного положения крайне опасно.

"Кроме того, без обеспечения участия в выборах военнослужащих, людей, которые выехали за границу и нашли временное убежище в других странах, без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других более мелких вопросов — это невозможно", — пояснил он.

Также Стефанчук отметил, что для проведения выборов даже после победы необходимы изменения в законодательстве. По словам председателя Верховной Рады, парламент должен, по крайней мере, уточнить статус выборов.

"Конституция предусматривает только два вида выборов: очередные и внеочередные. Послеочередных не существует. И еще есть целый ряд других законодательных несогласований. Надо понять, как нам исходить из этой юридической путаницы", — отметил Стефанчук.

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