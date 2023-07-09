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Для українських школярів хочуть зробити обов'язковими іспити з англійської мови

9 липня 2023 22:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Для українських школярів хочуть зробити обов'язковими іспити з англійської мови
Пробне тестування ЗНО з англійської мови. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні". У ньому йдеться про законодавче стимулювання показу фільмів англійською мовою у кінотеатрах, а також обов'язкове складання іспиту з цієї мови для школярів.

Про це йдеться в законопроєкті №9432.

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Що пропонується

Цим законопроєктом пропонується внести зміни до статті 17  закону "Про повну загальну середню освіту", а також встановити, що кожен школяр повинен пройти ДПА з англійської мови. Це відбуватиметься у школах, програма яких передбачає вивчення цієї мови як першої іноземної за кожний рівень загальної середньої освіти.

Українські учні повинні пройти державну підсумкову атестацію не лише в рамках ЗНО чи НМТ, а також після четвертого та дев'ятого класу.

Якщо у школах англійська мова вивчається як друга іноземна, то знання дітей перевірятимуть після дев’ятого класу та на ЗНО.

Законопроєкт також пропонує зміни до законодавства, які спрямовані на збільшення показу фільмів англійською мовою у кінотеатрах.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пропонує закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт внесено на розгляд до Верховної Ради України 28 червня, у День Конституції України. Деякі урядовці назвали це фундаментальним рішенням для країни. 

Також ми писали, щоб дійсно вивчити англійську мову, недостатньо лише займатись декілька разів на тиждень з репетитором або на курсах. Необхідно докладати максимум зусиль та приділяти багато часу кожного дня, щоб досягти результату. Корисним інструментом для вивчення мови може стати ChatGPT. 

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