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Для украинских школьников хотят сделать обязательными экзамены по английскому языку

9 июля 2023 22:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Для украинских школьников хотят сделать обязательными экзамены по английскому языку
Пробное тестирование ВНО по английскому языку. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9432 "О применении английского языка в Украине". В нем говорится о законодательном стимулировании показа фильмов на английском языке в кинотеатрах, а также обязательной сдаче экзамена по этому языку для школьников.

Об этом говорится в законопроекте №9432.

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Что предлагается

Данным законопроектом предлагается внести изменения в статью 17 закона "О полном общем среднем образовании", а также установить, что каждый школьник должен пройти ГИА по английскому языку. Это будет происходить в школах, программа которых предполагает изучение этого языка как первого иностранного за каждый уровень общего среднего образования.

Украинские ученики должны пройти государственную итоговую аттестацию не только в рамках ВНО или НМТ, но и после четвертого и девятого класса.

Если в школах английский язык изучается как второй иностранный, знания детей будут проверять после девятого класса и на ВНО.

Законопроект также предлагает изменения в законодательство, направленные на увеличение показа фильмов на английском языке в кинотеатрах.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предлагает закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины 28 июня в День Конституции Украины. Некоторые члены правительства назвали это фундаментальным решением для страны.

Также мы писали, чтобы действительно выучить английский язык, недостаточно лишь заниматься несколько раз в неделю с репетитором или на курсах. Необходимо прилагать максимум усилий и уделять много времени каждый день, чтобы добиться результата. Полезным инструментом для изучения языка может стать ChatGPT.

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