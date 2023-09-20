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Дніпровські енергетики запустили новий водогін після підриву Каховської ГЕС

20 вересня 2023 19:22
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Дніпровські енергетики запустили новий водогін після підриву Каховської ГЕС
Трансформатор забезпечуватиме живлення новому водогону. Фото: ДТЕК Дніпровські електромережі
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Дніпропетровщині, де не так давно викрили російського інформатора, енергетиками ДТЕК встановлено трансформатор для живлення нового водогону. Він забезпечуватиме водою жителів Криворізького району після підриву Каховської ГЕС. 

Про це повідомляє ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Наприкінці серпня мешканці Дніпропетровщини, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, вперше отримали воду з магістрального водогону Інгулець-Південне. Для запуску енергетики оновили обладнання та замість існуючого трансформатора, доправили і встановили більш потужний, який зможе забезпечувати живлення насосної станції для нового водогону. 

"Для розв’язання цієї задачі ми замінили трансформатор 2,5 МВА на майже втричі потужний —  6,3 МВА. Він допоможе забезпечити водогін необхідною електрикою, а жителів Криворізького району — довгоочікуваною водою",  йдеться у повідомленні.​

Щоб в дводенні роботи не залишати 1,5 тисячі мешканців Широківської та Новолатівської громад без світла, ДТЕК  встановили 10 генераторів потужністю від 30 до 140 кВт. Всього у роботах було задіяно 8 бригад та 7 додаткових одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, що не так давно СБУ затримала в Дніпрі російського диверсанта, який перевдягався у форму ЗСУ. А мер міста Борис Філатов іронічно відреагував на рішення Басманного суду Москви на свій заочний арешт.

 

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