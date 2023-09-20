Днепровские энергетики запустили новый водопровод после подрыва Каховської ГЕС

Трансформатор будет обеспечивать питание нового водопровода. Фото: ДТЕК Днепровские электросети

На Днепропетровщине, где недавно разоблачили российского информатора, энергетиками ДТЭК установлен трансформатор для питания нового водопровода. Он будет снабжать водой жителей Криворожского района после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает ДТЭК "Днепровские электросети".

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В конце августа жители Днепропетровщины, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, впервые получили воду из магистрального водопровода Ингулец-Южное. Для запуска энергетики обновили оборудование и вместо существующего трансформатора, доставили и установили более мощный, который сможет обеспечивать питание насосной станции для нового водопровода.

"Для решения этой задачи мы заменили трансформатор 2,5 МВА на почти втрое мощный - 6,3 МВА. Он поможет обеспечить водопровод необходимым электричеством, а жителей Криворожского района - долгожданной водой", - говорится.

Чтобы в двухдневные работы не оставлять 1,5 тысяч жителей Широковской и Новолатовской общин без света, ДТЭК установили 10 генераторов мощностью от 30 до 140 кВт. Всего в работах было задействовано 8 бригад и 7 дополнительных единиц спецтехники.

Напомним, что недавно СБУ задержала в Днепре российского диверсанта, который переодевался в форму ВСУ. Мэр города Борис Филатов иронично отреагировал на решение Басманного суда Москвы на свой заочный арест.