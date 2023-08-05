До 2030 року на Україну чекає значне скорочення населення: скільки нас буде

Жінка з немовлям. Фото: Google

У Київській школі економіки прогнозують, що до 2030 року Україну очікує значне скорочення населення. Нас може бути лише 32 мільйона.

Про це повідомив президент Київської школи економіки

Тимофій Милованов. Пише видання NV.

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"У 2021 році населення України становило 37 мільйонів (43,5 мільйона за застарілими оцінками). Близько 5,8 мільйона українців стали біженцями у 2022 році, що зменшило кількість населення до 31,2 мільйона", — повідомив Милованов.

Також Милованов зауважив, що чисельність робочої сили зменшилась з 17,4 млн у 2021 році до 12,5 млн у 2023 році.

"Інерційний сценарій, який включає природне зменшення, повернення біженців та міграційні процеси, прогнозує, що населення України зосередиться біля позначки 31,8 млн у період з 2024 до 2032 років", — додав президент Київської школи економіки.

Зауважимо, "Нас – 52 мільйони!": соціальну рекламу з таким оптимістичним гаслом пам'ятає кожен українець, який дивився телевізор у середині 90-х. Вже на той момент ця цифра не відповідала дійсності.

Нагадаємо, в Україні протягом шести місяців 2023 року народилося 96 тисяч 755 дітей. Такий показник є на 28% меншим, якщо порівнювати з таким самим періодом за 2021 рік, тоді народилося 135 тисяч 79 дітей.

Цього року кожного місяця народжується 16,1 тисячі дітей. До повномасштабної війни загалом народжувалося близько 21 — 23 тисячі на місяць. Останніми роками хлопчиків стає більше, ніж дівчаток, за час війни такий показник не змінився: 51% проти 49%.