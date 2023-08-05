К 2030 году Украину ожидает значительное сокращение населения: сколько нас будет
В Киевской школе экономики прогнозируют, что к 2030 году Украину ожидает значительное сокращение населения. Нас может быть всего 32 миллиона.
Об этом сообщил президент Киевской школы экономики
Тимофей Милованов. Пишет издание NV.
Нас больше не 52 миллиона
Тимофей Милованов раскрыл перспективы демографических перемен в Украине.
"В 2021 году население Украины составило 37 миллионов (43,5 миллиона по устаревшим оценкам). Около 5,8 миллиона украинцев стали беженцами в 2022 году, что уменьшило количество населения до 31,2 миллиона", — сообщил Милованов.
Также Милованов отметил, что численность рабочей силы уменьшилась с 17,4 млн. в 2021 году до 12,5 млн. в 2023 году.
"Инерционный сценарий, включающий естественную убыль, возвращение беженцев и миграционные процессы, прогнозирует, что население Украины сосредоточится около отметки 31,8 млн в период с 2024 по 2032 годы", — добавил президент Киевской школы экономики.
Заметим, "Нас – 52 миллиона!": социальную рекламу с таким оптимистическим лозунгом помнит каждый украинец, смотревший телевизор в середине 90-х. Уже к тому моменту эта цифра не соответствовала действительности.
Напомним, в Украине в течение шести месяцев 2023 родилось 96 тысяч 755 детей. Такой показатель на 28% меньше, если сравнивать с таким же периодом за 2021 год, тогда родилось 135 тысяч 79 детей.
В этом году каждый месяц рождается 16,1 тысяч детей. До полномасштабной войны в целом рождалось около 21 — 23 тысяч в месяц. В последние годы мальчиков становится больше, чем девочек, за время войны такой показатель не изменился: 51% против 49%.