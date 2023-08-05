К 2030 году Украину ожидает значительное сокращение населения: сколько нас будет

Женщина с младенцем. Фото: Google

В Киевской школе экономики прогнозируют, что к 2030 году Украину ожидает значительное сокращение населения. Нас может быть всего 32 миллиона.

Об этом сообщил президент Киевской школы экономики

Тимофей Милованов. Пишет издание NV.

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"В 2021 году население Украины составило 37 миллионов (43,5 миллиона по устаревшим оценкам). Около 5,8 миллиона украинцев стали беженцами в 2022 году, что уменьшило количество населения до 31,2 миллиона", — сообщил Милованов.

Также Милованов отметил, что численность рабочей силы уменьшилась с 17,4 млн. в 2021 году до 12,5 млн. в 2023 году.

"Инерционный сценарий, включающий естественную убыль, возвращение беженцев и миграционные процессы, прогнозирует, что население Украины сосредоточится около отметки 31,8 млн в период с 2024 по 2032 годы", — добавил президент Киевской школы экономики.

Заметим, "Нас – 52 миллиона!": социальную рекламу с таким оптимистическим лозунгом помнит каждый украинец, смотревший телевизор в середине 90-х. Уже к тому моменту эта цифра не соответствовала действительности.

Напомним, в Украине в течение шести месяцев 2023 родилось 96 тысяч 755 детей. Такой показатель на 28% меньше, если сравнивать с таким же периодом за 2021 год, тогда родилось 135 тысяч 79 детей.

В этом году каждый месяц рождается 16,1 тысяч детей. До полномасштабной войны в целом рождалось около 21 — 23 тысяч в месяц. В последние годы мальчиков становится больше, чем девочек, за время войны такой показатель не изменился: 51% против 49%.