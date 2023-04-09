До Краматорська прибув перший рейс нового поїзда зі Львова: перші подробиці

Перший рейс нового потяга. Фото: Укрзалізниця/ Telegram

У неділю, 9 квітня, на вокзал Краматорська на Донеччині прибув перший рейс нового поїзда зі Львова. Усі місця були зайняті.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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"До Краматорська прибув перший рейс нового поїзда №104/103 зі Львова — з першої поїздки заповнений на 100%! Український Краматорськ сповнений життя, незламної мужності... і очікувань на правосуддя для злочинців, яке прийде невідворотно", — зазначили в Укрзалізниці.

Фото: Укрзалізниця/ Telegram

Фото: Укрзалізниця/ Telegram

Нагадаємо, запуск потяга анонсували 23 березня. Повідомлялося, що рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня. Потяг курсуватиме через день із відправленням зі Львова о 18:35 і прибуттям до Краматорська о 15:06.