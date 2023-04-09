Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow До Краматорська прибув перший рейс нового поїзда зі Львова: перші подробиці arrow

До Краматорська прибув перший рейс нового поїзда зі Львова: перші подробиці

9 квітня 2023 18:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Перший рейс нового потяга. Фото: Укрзалізниця/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 9 квітня, на вокзал Краматорська на Донеччині прибув перший рейс нового поїзда зі Львова. Усі місця були зайняті. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці

Читайте також:

Перший рейс потяга

"До Краматорська прибув перший рейс нового поїзда №104/103 зі Львова — з першої поїздки заповнений на 100%!  Український Краматорськ сповнений життя, незламної мужності... і очікувань на правосуддя для злочинців, яке прийде невідворотно", — зазначили в Укрзалізниці. 

потяг
 Фото: Укрзалізниця/ Telegram
потяг
 Фото: Укрзалізниця/ Telegram

Нагадаємо, запуск потяга анонсували 23 березня. Повідомлялося, що рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня. Потяг курсуватиме через день із відправленням зі Львова о 18:35 і прибуттям до Краматорська о 15:06.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB