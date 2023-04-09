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В Краматорск прибыл первый рейс нового поезда из Львова: первые подробности

9 апреля 2023 18:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Первый рейс нового поезда. Фото: Укрзализныця/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 9 апреля, на вокзал Краматорска Донецкой области прибыл первый рейс нового поезда из Львова. Все места были заняты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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"В Краматорск прибыл первый рейс нового поезда №104/103 из Львова — из первой поездки заполнен на 100%! Украинский Краматорск полон жизни, несокрушимого мужества... и ожиданий на правосудие для преступников, которое придет неотвратимо", — отметили в Укрзализныци.

поезд
Фото: Укрзализныця/ Telegram
поезд
Фото: Укрзализныця/ Telegram

Напомним, запуск поезда был анонсирован 23 марта. Сообщалось, что рейс будет отправляться из Львова с 8 апреля. Поезд будет курсировать через день с отправлением из Львова в 18:35 и прибытием в Краматорск в 15:06.

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