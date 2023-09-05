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До ВРУ надійшла заява про звільнення голови АМКУ: хто стане новим очільником

5 вересня 2023 11:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
До ВРУ надійшла заява про звільнення голови АМКУ: хто стане новим очільником
Антимонопольний комітет України. Фото: facebook.com/amc.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. На цю посаду планують призначити начальника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Арахамія розповів, що відбулися зміни до порядку денного парламенту щодо кадрових питань, оскільки Кабмін встиг опрацювати всі необхідні документи.

"Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали. Наступного дня опрацьовуємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ", — повідомив Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" додав, що посада голови ФДМУ поки залишається без призначення.

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Допис Арахамії. Фото: скриншот

Очільник ВРУ Руслан Стефанчук вже опублікував заяву від голови АМКУ Ольги Піщанської про звільнення з посади.

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Заява Піщанської. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

"Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", — повідомив Стефанчук.

Нагадаємо, 3 вересня Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров.

Також ми писали, що 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Додамо, до Верховної Ради України надійшла заява від Голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади.

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