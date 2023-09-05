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В ВРУ поступило заявление об увольнении главы АМКУ: кто станет новым председателем

5 сентября 2023 11:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВРУ поступило заявление об увольнении главы АМКУ: кто станет новым председателем
Антимонопольный комитет Украины. Фото: facebook.com/amc.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской. На эту должность планируют назначить начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Увольнение главы АМКУ

Арахамия рассказал, что произошли изменения в повестку дня парламента по кадровым вопросам, поскольку Кабмин успел проработать все необходимые документы.

"Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал. На следующий день прорабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", — сообщил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" добавил, что должность главы ФГИУ пока остается без назначения.

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Пост Арахамии. Фото: скриншот

Глава ВРУ Руслан Стефанчук уже опубликовал заявление от главы АМКУ Ольги Песчанской об увольнении с должности.

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Заявление Песчанской. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

"Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", — сообщил Стефанчук.

Напомним, 3 сентября Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.

Также мы писали, что 4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Добавим, в Верховную Раду Украины поступило заявление от Главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова об увольнении с должности.

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