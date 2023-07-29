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Добудова музею Голодомору: Зеленський пояснив, чому відхилив законопроєкт

29 липня 2023 10:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Добудова музею Голодомору: Зеленський пояснив, чому відхилив законопроєкт
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський ветував закон щодо виділення понад 500 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Своєю чергою у відповідному тексті він написав свої пропозиції.

Про це йдеться в картці законопроєкту №9437.

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В першу чергу — захист України

За словами Зеленського, він не має заперечень щодо добудови музею, але, на його думку, спочатку потрібно захистити сувернітет і територіальну цілісність нашої держави. Для цього необхідно укріпити оборону, щоб протистояти ворогу.

Відхилення закону

"Зважаючи на викладене, вважаю, що зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную Закон відхилити", — наголосив глава держави.

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Текст пропозицій

Що відомо про законопроєкт

В уряді ще 13 липня підтримали надання додаткового фінансування на завершення будівництва музею Голодомору. Сума цього законопроєкту сягає  573,9 млн гривень.

Проте таке рішення обурило українців, адже витрачати бюджетні кошти таким чином недоречно під час війни.

Нагадаємо, раніше Сенат Італії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців. 

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